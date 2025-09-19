La Notte dell’Uomo ragno regala fama a Pavia ma fa infuriare la moglie di Max Pezzali | In Comune sanno solo sfruttare la sua popolarità
Pavia, 19 settembre 2025 – A una settimana di distanza dalla “Notte dell’uomo ragno”, scoppia la polemica. A sollevarla sui social è un cittadino che ha criticato i pochi irriducibili rimasti ad assistere alla proiezione della serie tv trasmessa da Sky. “ Mezz’ora dopo la mezzanotte – ha commentato un residente –, quando la proiezione della serie era a metà, al Vul erano rimaste circa 200 persone. L’interessante serie Sky degli 883 non meritava tale débâcle sia per la simpatia nei confronti di Max Pezzali che per il rispetto nei confronti del lavoro svolto dagli organizzatori”. "Mancanza di sincerità” . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: notte - uomo
Roma, uomo accoltellato in strada, muore: dramma nella notte in zona Eur
Omicidio alla Montagnola, uomo accoltellato nella notte: vani i soccorsi
“Aiuto, così mi uccide”: turista si sveglia nel cuore della notte e si trova un uomo nudo davanti al letto. “L’ha presa a pugni e ha tentato di abusare di lei sessualmente”
L'uomo di Calasca trovato nei boschi dopo una notte di ricerche Vai su Facebook
#Foggia Nella notte un uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco sul Gargano. Il corpo è stato ritrovato in una zona impervia di Monte Sant’Angelo. Sull’episodio indagano i Carabinieri - X Vai su X
“La Notte dell’Uomo ragno” regala fama a Pavia ma fa infuriare la moglie di Max Pezzali: “In Comune sanno solo sfruttare la sua popolarità” - A una settimana dall'evento organizzato al Vul Debora Pelamatti se la prende con sindaco e organizzatori: “Dietro la luce dei riflettori non c’è nessun rapporto d’affetto sincero con colui che è stato ... Lo riporta ilgiorno.it
“La notte dell’Uomo ragno” all’area Vul: maratona di 7 ore su maxi schermo con la serie Sky - Una maratona di quasi sette ore, la serie Sky Hanno ucciso l’uomo ragno, La leggendaria storia degli 883 tutta d’un fiato su un maxi- Riporta laprovinciapavese.gelocal.it