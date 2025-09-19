Si riprende a scavare nell’ area archeologica di Arsago Seprio. A comunicare l’avvio dell’attività, da parte dell’ Università degli Studi di Milano, è Cristiano Brandolini, archeologo e conservatore del Civico Museo Archeologico e Paleontologico. Scrive Brandolini sulla pagina social: "Il 22 settembre l’UniMi Università degli Studi di Milano inizierà una nuova campagna di indagini archeologiche presso la Necropoli Longobarda di Arsago ". Grazie ai rapporti tra il Conservatore del museo di Arsago e l’UniMi e alla concessione temporanea di occupazione dell’area in oggetto da parte del Comune, l’università ha avuto in concessione dal ministero della Cultura l’indagine archeologica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Necropoli Longobarda. Trentuno anni dopo riprendono gli scavi