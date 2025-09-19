La nave con l?amianto è a Taranto Ma ora cerca un nuovo approdo

Quotidianodipuglia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nave Drea da ieri mattina è ormeggiata alla calata 4 del porto di Taranto. Quella della nave, un traghetto appartenuto alla flotta Moby ed ora acquistato dalla società di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

la nave con lamianto 232 a taranto ma ora cerca un nuovo approdo

© Quotidianodipuglia.it - La nave con l?amianto è a Taranto. Ma ora cerca un nuovo approdo

In questa notizia si parla di: nave - amianto

nave lamianto 232 tarantoNel porto di Taranto «sosta temporanea» per la Drea, nave con amianto respinta da altri porti - L'ex traghetto della Moby &#232; in attesa di lavori di ristrutturazione per la rimozione di lastre di amianto ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

nave lamianto 232 tarantoDopo Spalato e Crotone, la Drea respinta anche da Taranto: la storia (e i veleni) della nave fantasma che vaga nel Mediterraneo - L'autorità portuale di Taranto: 'Priorità alla salute pubblica' ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Nave Lamianto 232 Taranto