La nave con l?amianto è a Taranto Ma ora cerca un nuovo approdo
La nave Drea da ieri mattina è ormeggiata alla calata 4 del porto di Taranto. Quella della nave, un traghetto appartenuto alla flotta Moby ed ora acquistato dalla società di.
La nave "messinese" con amianto a bordo respinta da più porti
Nave Drea, l'ex traghetto della compagnia Moby in attesa di bonifica per la presenza di lastre di amianto, è in una situazione di emergenza, vista la mancanza di una nuova destinazione (di recente è stata respinta dal porto di Spalato e quello di Crotone).
Nel porto di Taranto «sosta temporanea» per la Drea, nave con amianto respinta da altri porti - L'ex traghetto della Moby è in attesa di lavori di ristrutturazione per la rimozione di lastre di amianto
Dopo Spalato e Crotone, la Drea respinta anche da Taranto: la storia (e i veleni) della nave fantasma che vaga nel Mediterraneo - L'autorità portuale di Taranto: 'Priorità alla salute pubblica'