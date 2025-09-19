La mostra sul ‘Gallo’ il gran finale è solidale | foto firmate in vendita e ricavato in beneficenza

Imola, 19 settembre 2025 – Un percorso tra musica, immagini e ricordi che si trasforma in un messaggio di speranza. Così si conclude la mostra ‘ Siamo Solo Io. Claudio Golinelli detto il Gallo. Una vita tra alti e bassi’, allestita alla Galleria della Fondazione Cassa di Risparmio e visitabile fino a domenica 28 settembre. L’esposizione, allestita nell’ambito di ‘Imola in Musica 2025’, lascia in eredità non solo il racconto di una carriera straordinaria, ma anche un gesto concreto di solidarietà. Per celebrare la conclusione della mostra, Palazzo Sersanti – in collaborazione con il fotografo Marco Isola e con lo stesso Gallo – ha scelto di affiancare al tributo a una carriera musicale straordinaria un gesto di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

