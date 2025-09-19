La mostra L’Altro sguardo al Festival della Fotografia Etica di Lodi Ritratti come ponti di empatia

Lodi, 19 settembre 2025 – Dal 27 settembre al 26 ottobre 2025 il chiostro della Chiesa di San Lorenzo ospiterà la mostra “L’Altro sguardo”, inserita nel circuito OFF del Festival della Fotografia Etica di Lodi. L’esposizione raccoglie 26 fotografie, ritratti e autoritratti realizzati dagli ospiti del centro Servizi Casa San Giuseppe, frutto di un laboratorio di fotografia terapeutica socializzante. Il progetto ha coinvolto persone che vivono situazioni di fragilità, guidate dall’èquipe dell’ Area Grave Emarginazione Adulta (GEA), composta da operatori dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi, Fondazione Caritas Lodigiana, Cooperativa Sociale Eureka! e Famiglia Nuova Cooperativa Sociale, con il supporto del Comune di Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

