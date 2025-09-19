La mostra che tutti aspettavano | Harry Potter arriva in Italia

La magia sbarca a Milano. Dal 19 settembre fino al 6 gennaio, il capoluogo lombardo si trasforma nella capitale italiana del mondo magico con Harry Potter: The Exhibition, la mostra ufficiale che ha già incantato milioni di visitatori in tutto il mondo. L’appuntamento è al The Mall, in piazza Lina Bo Bardi, nel cuore del moderno quartiere di Porta Nuova. Qui i fan della saga di J.K. Rowling potranno vivere un’esperienza unica, grazie a scenografie spettacolari, oggetti originali e un percorso interattivo che permette davvero di sentirsi parte di Hogwarts. Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un viaggio dentro la magia: dal dormitorio delle Case alla Foresta Proibita, dalla Capanna di Hagrid alle aule di pozioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: mostra - tutti

Ciclismo. Guazzini mostra il gesso e sorride: "Grazie a tutti per i messaggi»

Venezia, Mostra del cinema: tutti i film in concorso

Mostra del cinema di Venezia 2025: tutti i titoli in concorso di questa edizione di Venezia 82

Buonasera a tutti. L'immagine a sinistra mostra la situazione barica in quota per domani venerdì 19 settembre con l'anticiclone che domina gran parte del continente europeo. L'immagine a destra mostra la situazione barica in quota prevista per le prime ore di - X Vai su X

Il caso albanese mostra tutti i rischi di una politica che delega all'AI. Edi Rama ha presentato “Diella”, avatar digitale per gestire gli appalti pubblici. Di Anita Likmeta - facebook.com Vai su Facebook

Hogwarts Legacy, niente Definitive Edition con espansione: cancellata da Warner Bros.; Il principe Harry è tornato a Londra per la prima volta dopo l'uscita di Spare; Hogwarts Legacy: l'immenso mondo di Harry Potter che tutti aspettavano! La recensione.

La mostra con bacchette magiche e abiti originali dai film di Harry Potter. Apre oggi The Exhibition a Milano: dove si trova e quanto costano i biglietti - In attesa della serie a Milano è aperta da oggi la mostra dedicata a Harry Potter, con centinaia di cimeli ripresi dai set dei film ... Da startupitalia.eu

Mostra Harry Potter a Milano – La mia recensione - Harry Potter: The Exhibition a Milano, info pratiche e recensione personale dell’anteprima. milanolife.it scrive