La mossa della maggioranza sul caso Almasri e il nodo Bartolozzi
Il caso Almasri si conferma una bella gatta da pelare per il governo, più per come è stato gestito che per quanto accaduto in sé per sé. Che il rimpatrio del generale e torturatore libico sia avvenuto per ragioni afferenti alla sicurezza nazionale, più o meno nobili che siano, appare francamente evidente.
La mossa di Zappelli. La candidatura con Giani scuote la maggioranza e sorprende i democratici
Almasri, la mossa del governo: giustificazione unica per tutti; Almasri, la mossa del centrodestra: «Le toghe chiariscano su Bartolozzi»; Almasri, arriva lo scudo per Bartolozzi.
Caso Almasri, la maggioranza avvia l'iter in Giunta per salvare il braccio destro di Nordio, Bartolozzi. Insorgono le opposizioni: "Votazione farsa" - La maggioranza mira al conflitto di attribuzioni per "scudare" la capa di gabinetto di Nordio, indagata per reato connesso nel caso Almasri
Caso Almasri. Il centrodestra cerca lo scudo per Bartolozzi - La Giunta per le Autorizzazioni di Montecitorio ha approvato l'istanza del centrodestra di chiedere al Tribunale dei ministri e alla Procura chiarimenti sulla capo di gabinetto del ministero della giustizia