La mossa del governo | alla Difesa competenze in tema di cybersicurezza

Un disegno di legge della maggioranza, che ha come primo firmatario e proponente il presidente della commissione Difesa alla Camera Nino Minardo (Forza Italia), intende dare competenze anche al ministero della Difesa in tema di cybersecurity. Lo riporta Repubblica, che ha visionato il testo del ddl. Il ministro Guido Crosetto da tempo invocava un cambio delle norme: la cybersicurezza è destinata a diventare il quarto comparto della Difesa dopo esercito, marina e aeronautica. Il disegno di legge consentirà ai militari di avere accesso agli elenchi delle reti strategiche, al momento gestiti da Palazzo Chigi attraverso i servizi in capo al sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha le deleghe alla cybersicurezza. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La mossa del governo: alla Difesa competenze in tema di cybersicurezza

In questa notizia si parla di: mossa - governo

Open Arms, alta tensione governo-togheL'assoluzione di Salvini e la mossa a sorpresa dei pm: «Dai giudici un errore sulle norme»

Vuoi gestire da solo le Atp Finals? Allora rinunci a 100 milioni: la mossa finale del governo mette Binaghi di fronte a un bivio

La mossa anti dazi del governo: un miliardo di euro all’agricoltura

Una mossa che non stupisce quella del governo talebano che ha deciso di rimuovere i libri scritti da donne dal sistema di insegnamento universitario in Afghanistan. La decisione fa parte del pacchetto di nuovi divieti che ha anche messo al bando l'insegnam Vai su Facebook

Nordio: “A marzo il referendum sulla giustizia”. Ma i sondaggi preoccupano il governo. Il centrodestra vuole fare la prima mossa per mobilitare gli italiani e frenare i comitati del no. Anm in testa. Di @SimoCanettieri - X Vai su X

Iveco venduta a Tata Motors e a Leonardo: operazione da 5,5 miliardi. Il governo vigila su occupazione e tecnologie; Gcap, perché l'Arabia Saudita vuole salire a bordo del caccia di sesta generazione di Regno Unito, Italia e Giappone; La mossa del governo: alla Difesa competenze in tema di cybersicurezza.

Difesa, il presidente di Leonardo: “Più missili e competenze digitali” - Roma, 25 giugno 2025 – Nel cuore di un’Europa che cerca di ritrovare un ruolo geopolitico in un periodo di gravi instabilità internazionali, il dibattito si concentra sulla difesa e sulle nuove ... Scrive quotidiano.net

Così rivoluzionerà il caccia russo: la strana mossa di Putin sui Su-57 - La Russia sta valutando la possibilità di avviare in India la produzione dei caccia di quinta generazione Su- Riporta ilgiornale.it