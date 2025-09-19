La morte di Kirk rivela il nichilismo dell' ideologia transgender
Come quasi tutti nel mio ambiente, ho trascorso l'ultima settimana in uno stato di stordimento. La notizia dell'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk ha gettato nello shock e nella tristezza chiunque lo avesse conosciuto. Lo avevo incontrato in vari studi tv, ero stato ospite del suo programma radiofonico e avevo collaborato con lui per trovare persone capaci da inserire al Dipartimento dell'Istruzione. Mi ha sempre colpito la sua genuinità, l'idealismo, la dedizione alla causa. Ancora oggi resto stupito da quanto abbia costruito in così poco tempo: un'organizzazione imponente, una carriera da star mediatica, un ruolo da consigliere del presidente degli Stati Uniti e una splendida famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: morte - kirk
Trump: “La retorica della sinistra radicale responsabile della morte di Kirk”
Trump annuncia la morte dell’attivista MAGA Charlie Kirk
Il lutto alla Casa Bianca per la morte di Kirk
Carofiglio: “Morte di Charlie Kirk? È stata strumentalizzata” https://la7.it/piazzapulita/video/gianrico-carofiglio-morte-di-charlie-kirk-e-stata-strumentalizzata-18-09-2025-611103… @GianricoCarof - X Vai su X
Kimmel ha affermato che la reazione di Trump alla morte di Kirk "non è quella di un adulto che elabora il lutto per l'omicidio di qualcuno che chiamava amico. È lo stesso modo in cui un bambino di quattro anni elabora il lutto per un pesce rosso, ok?" - facebook.com Vai su Facebook