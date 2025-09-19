La morte di Kirk rivela il nichilismo dell' ideologia transgender

Come quasi tutti nel mio ambiente, ho trascorso l'ultima settimana in uno stato di stordimento. La notizia dell'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk ha gettato nello shock e nella tristezza chiunque lo avesse conosciuto. Lo avevo incontrato in vari studi tv, ero stato ospite del suo programma radiofonico e avevo collaborato con lui per trovare persone capaci da inserire al Dipartimento dell'Istruzione. Mi ha sempre colpito la sua genuinità, l'idealismo, la dedizione alla causa. Ancora oggi resto stupito da quanto abbia costruito in così poco tempo: un'organizzazione imponente, una carriera da star mediatica, un ruolo da consigliere del presidente degli Stati Uniti e una splendida famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

