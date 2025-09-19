La moglie non accetta il suo amante gay il marito la picchia e minaccia di darle fuoco

Un uomo di 54 anni è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'indagato avrebbe picchiato e tentato di strangolare la moglie. La donna non accettava che il marito potesse avere una relazione gay extraconiugale e si era opposta alla decisione dell'uomo di affidare il panificio. 🔗 Leggi su Today.it

