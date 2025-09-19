La moglie di Charlie Kirk è il nuovo capo di Turning Point USA

Erika Kirk, moglie di Charlie Kirk, l’attivista statunitense ucciso il 10 settembre in un college nello Utah, prenderà le redini di Turning Point USA, l’associazione fondata dal marito. All’anagrafe Erika Frantzve, ha trentasei anni ed è cresciuta a Scottsdale, in Arizona, insieme a sua madre, dopo il divorzio dei genitori. Ha studiato scienze politiche all’ Arizona State University ed è stata per un breve periodo una giocatrice di basket della NCAA. Ha vinto il concorso di Miss Arizona USA nel 2012. Nel 2021 la coppia si è sposata, e dal matrimonio sono nati due figli, ancora molto piccoli. Il 12 settembre, la donna ha tenuto un discorso per rigraziare chi la sta sostenendo in questo momento di dolore, mostrandosi determinata a proseguire il lavoro del consorte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La moglie di Charlie Kirk è il nuovo capo di Turning Point USA

