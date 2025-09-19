La Milano Wine Week Ritorna la vigna urbana all’ombra della Madonnina

Non è un dettaglio qualsiasi. Il numero 8 è magico, non a caso associato alla prosperità, alla fortuna, al successo. Non solo. Non conosce un inizio ma nemmeno una fine e viene quindi considerato il simbolo perfetto della continuità se non addirittura dell’infinito. E, almeno per un attimo, il vulcanico Federico Gordini deve avere pensato e ripensato a questo rimando benaugurante, ieri mattina, presentando appunto l’ottava edizione della sua amata creatura: la Wine Week che dal 2018 ha il dono di fare di Milano una fascinosa “ vigna urbana ” ma anche una piattaforma b2B e un vivace cenacolo dove produttori, buyer, sommelier ed enoturismi si confondono e si confrontano per mettere in libera uscita le domande di forte attualità sul vino e possibilmente trovare delle risposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

