‘La mia storia tra le dita’ finisce in tribunale | perché Gianluca Grignani farà causa a Laura Pausini
Cosa contesta davvero Gianluca Grignani alla collega sulla sua cover?. Un’amicizia artistica che sembrava solida, trasformata in una rottura fragorosa. È quanto sta accadendo tra Gianluca Grignani e Laura Pausini, oggi ai ferri corti per la cover di La mia storia tra le dita, storico brano del cantautore milanese. Dopo settimane di polemiche a mezzo stampa e social, Grignani ha deciso di passare dalle parole ai fatti: attraverso il suo legale, l’avvocato Giorgio Tramacere, ha annunciato di voler intentare una causa civile contro la collega per presunta violazione dell’articolo 20 della Legge sul Diritto d’Autore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
