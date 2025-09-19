Si rinnova il rapporto tra Note di Siena Mens Sana ed Estra Spa, che affiancherà anche per la stagione 2526 il progetto biancoverde. Il logo di Estra sarà presente, oltre che sulle maglie, anche sul parquet del PalaEstra, nei ledwall a bordocampo nelle partite della prima squadra e sul backdrop delle interviste. "La collaborazione con Estra prosegue da anni nei quali l’azienda è sempre stata vicino alla società e al settore giovanile – ha detto il presidente della Mens Sana Francesco Frati –. Portiamo con orgoglio il marchio Estra sulle maglie, ritenendo di condividere con l’azienda i medesimi valori". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana rinnova l’alleanza storica con Estra: "Condividiamo energia e fiducia nel futuro"