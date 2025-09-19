La mano si incastra in un macchinario | operaio ferito a Ponte Nossa
Ponte Nossa. Ferito alla mano mentre cercava di liberare un filtro bloccato in un macchinario, un 40enne residente a Parre è stato trasportato in codice giallo all’ ospedale di Piario. L’incidente si è verificato in un’azienda chimica di Ponte Nossa, durante la fase finale della pulizia di una tramoggia. Il capoturno, impiegato nel reparto pellettizzazione, si è procurato lo schiacciamento di due dita della mano destra. I colleghi intervenuti hanno attivato il pulsante di emergenza, permettendo il rapido arrivo dei sanitari. Trasportato al pronto soccorso, il dipendente è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni e diagnosi di ferita lacerocontusa e trauma da schiacciamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
