La mamma si sente male il figlio di 6 anni le prende il cellulare e la salva | cosa ha fatto il piccolo Sasy per chiamare i soccorsi

Non sempre un cellulare in mano a un bimbo è una brutta notizia, a volte anzi può salvare una vita. È quello che è successo a Varcaturo, nel Napoletano, quando un bambino di 6 anni è riuscito a usare il telefono della mamma che si stava sentendo male e allertare alcuni parenti della situazione. Solo così è stato possibile permettere l’intervento del 118. L’allarme lanciato via smartphone. A raccontare l’episodio è stata la pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”. Intorno alle 18 del pomeriggio, una donna di 29 anni si è sentita male mentre era in auto in via Madonna del Pantano, a Varcaturo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: mamma - sente

Mamma in auto con la figlia si sente male e si schianta in autostrada: incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria

Alessandro Venier, la compagna si sente male: «È confusa e spaesata». La mamma killer: «Mailyn è la figlia che non ho mai avuto»

Fazzari (Fater): “Una mamma su 2 si sente sola, un papà su 3 si sente inadeguato”

Ricevo un messaggio ieri. E’ la mamma di un ragazzino adottivo che mi segue su facebook e guarda le mie foto. E’ un po’ in crisi e si sente un po’ diverso dagli altri. Mi chiede di lasciare un pensiero per rincuorarlo un po’ e allora scrivo. Sono arrivato a casa d Vai su Facebook

La mamma si sente male, il figlio di 6 anni le prende il cellulare e la salva: cosa ha fatto il piccolo Sasy per chiamare i soccorsi; La mamma ha un malore, il figlio di 6 anni la salva: prende lo smartphone e invia la posizione agli zii; Si sente male a scuola e la mamma lo va a riprendere: bimbo di 11 anni muore in casa poco dopo.

La mamma si sente male, il figlio di 6 anni le prende il cellulare e la salva: cosa ha fatto il piccolo Sasy per chiamare i soccorsi - Mentre l’ambulanza stava arrivando, il bimbo è anche riuscito a tenere calma la sorellina Isabel e a mantenere la situazione sotto controllo L'articolo La mamma si sente male, il figlio di 6 anni le p ... Da msn.com

Mamma ha malore, bimbo di 6 anni invia posizione con smartphone - La mamma si sente male e lui, a soli sei anni, invia la loro posizione agli zii, tramite smartphone, che a loro volta chiamano i soccorsi. ansa.it scrive