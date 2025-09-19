La mamma di Bella Hadid | Guardarti lottare in silenzio tocca il nucleo più profondo della mia impotenza

Vanityfair.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yolanda Hadid ha condiviso alcune foto che ritraggono la figlia in ospedale. Anche a lei stessa è stata diagnosticata la malattia di Lyme: «Nessun figlio dovrebbe vivere intrappolato in un corpo segnato da una malattia cronica incurabile». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

la mamma di bella hadid guardarti lottare in silenzio tocca il nucleo pi249 profondo della mia impotenza

© Vanityfair.it - La mamma di Bella Hadid: «Guardarti lottare in silenzio tocca il nucleo più profondo della mia impotenza»

In questa notizia si parla di: mamma - bella

Natasha Stefanenko: “Mia mamma credeva che non avrei mai trovato marito, non mi sono mai considerata bella”

Chiara Ferragni commossa per il messaggio della figlia Vittoria: “Sei la mamma più bella del mondo, sei come un cuoricino”

“Presto saremo in tre”. La bella notizia all’improvviso: il bel volto di Canale 5 sarà mamma

La mamma di Bella Hadid: «Guardarti lottare in silenzio tocca il nucleo più profondo della mia impotenza.

Bella Hadid in ospedale per la malattia di Lyme, la madre: «Sei una guerriera» - Bella Hadid ha rivelato di essere in ospedale a causa della malattia di Lyme, condividendo alcune foto. Da amica.it

mamma bella hadid guardartiBella Hadid e la sua battaglia contro la malattia di Lyme: "La mia missione" - Hadid, che in passato si è sempre dimostrata molto aperta riguardo la sua battaglia con la malattia di Lyme, ha rivelato di essere stata ricoverata per affrontare un aggravamento della sua patologia. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mamma Bella Hadid Guardarti