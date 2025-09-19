La mamma di Bella Hadid | Guardarti lottare in silenzio tocca il nucleo più profondo della mia impotenza

Yolanda Hadid ha condiviso alcune foto che ritraggono la figlia in ospedale. Anche a lei stessa è stata diagnosticata la malattia di Lyme: «Nessun figlio dovrebbe vivere intrappolato in un corpo segnato da una malattia cronica incurabile». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - La mamma di Bella Hadid: «Guardarti lottare in silenzio tocca il nucleo più profondo della mia impotenza»

In questa notizia si parla di: mamma - bella

Natasha Stefanenko: “Mia mamma credeva che non avrei mai trovato marito, non mi sono mai considerata bella”

Chiara Ferragni commossa per il messaggio della figlia Vittoria: “Sei la mamma più bella del mondo, sei come un cuoricino”

“Presto saremo in tre”. La bella notizia all’improvviso: il bel volto di Canale 5 sarà mamma

Bella Sicilia. . A 4 anni ho imparato da mamma a fare il pane Lavoro tutti i giorni con passione utilizzando il lievito madre e grani siciliani Anche oggi ho acceso il mio forno a legna che regala al mio pane un profumo unico Davide, appena sfornato lo gusto con Vai su Facebook

La mamma di Bella Hadid: «Guardarti lottare in silenzio tocca il nucleo più profondo della mia impotenza.

Bella Hadid in ospedale per la malattia di Lyme, la madre: «Sei una guerriera» - Bella Hadid ha rivelato di essere in ospedale a causa della malattia di Lyme, condividendo alcune foto. Da amica.it

Bella Hadid e la sua battaglia contro la malattia di Lyme: "La mia missione" - Hadid, che in passato si è sempre dimostrata molto aperta riguardo la sua battaglia con la malattia di Lyme, ha rivelato di essere stata ricoverata per affrontare un aggravamento della sua patologia. Scrive msn.com