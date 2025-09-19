La maggioranza in Regione | Condanniamo il genocidio e la deportazione del popolo palestinese Solidarietà a Francesca Albanese
In Commissione V dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, si è svolta una seduta pubblica dedicata alla drammatica situazione in corso nella Striscia di Gaza. Sono state approvate due risoluzioni, la prima in solidarietà a Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui Territori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
La maggioranza in Regione: Condanniamo il genocidio e la deportazione del popolo palestinese. Solidarietà a Francesca Albanese; Alice Parma (Pd): “Condanniamo l’occupazione israeliana di Gaza, il genocidio e la deportazione.
Regione Piemonte, di Gaza non si parla: la maggioranza si astiene, le opposizioni contestano - In Consiglio regionale esplode la protesta: mostrati cartelloni per Gaza. Da torinotoday.it
Non è genocidio, riconoscere la Palestina. Così la maggioranza Ursula si salva su Gaza - Approvata una risoluzione unitaria a Strasburgo con 305 sì, 151 no, 122 astenuti. huffingtonpost.it scrive