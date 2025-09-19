La maestra Ilaria Buschi muore a soli 45 anni era mamma di un figlio | Monteprandone sotto choc
MONTEPRANDONE La comunità di Monteprandone in lutto per la scomparsa della giovane mamma Ilaria Buschi, morta a 45 anni per una brutta malattia. Era molto conosciuta per il suo ruolo di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: maestra - ilaria
Ilaria Salis sale in cattedra: quella della “cattiva maestra” Di Cesare. E dai social tuona: “Perseguitata dai fascisti”
Dal primo esercizio in sala... al grande spettacolo. Nel nostro corso di Danza Classica Avanzato, ogni lezione è un passo verso il palco. Con la Maestra Ilaria – ballerina stimata con un ampio curriculum internazionale – prepariamo le allieve a dare il mass - facebook.com Vai su Facebook
La maestra Ilaria Buschi muore a soli 45 anni, era mamma di un figlio: Monteprandone sotto choc.
La mestra Ilaria Buschi muore a soli 45 anni, era mamma di un figlio: Monteprandone sotto choc - MONTEPRANDONE La comunità di Monteprandone in lutto per la scomparsa della giovane mamma Ilaria Buschi, morta a 45 anni per una brutta malattia. msn.com scrive