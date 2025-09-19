Durante i Mondiali di pallavolo, l’allenatore del Brasile Bernardinho ha ricevuto la tragica notizia della morte della madre poco prima della partita contro la Serbia. Nonostante il dolore straziante, ha scelto di restare accanto alla sua squadra, mostrando una forza e un coraggio commoventi. (X@badviuv). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La madre muore prima della partita: Bernardo in lacrime durante Brasile-Serbia