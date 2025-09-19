La lotta per il potere supremo tra Casa Bianca e Corte Suprema

Riusciamo a capire la differenza fra un re e un presidente?” Questa la domanda poco retorica della giudice liberal della Corte Suprema Sonia Sotomayor durante un incontro sull’educazione civica a New York organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della New York University. La giudice ha continuato spiegando che una chiara comprensione della differenza permetterebbe agli americani di “essere più informati su ciò che è importante in una democrazia”. La giudice Sotomayor non ha specificato a chi si riferisse ma ovviamente nel clima politico attuale il pensiero si rivolge immediatamente all’attuale presidente degli Stati Uniti che continua a pressare per conquistarsi poteri quasi assoluti che lo avvicinano a quelli di un monarca anche se il suo titolo sarebbe più di leader autoritario. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La lotta per il potere supremo tra Casa Bianca e Corte Suprema

In questa notizia si parla di: lotta - potere

Dietro il licenziamento di Horner la lotta di potere e anche i thailandesi lo hanno mollato (The Athletic)

La lotta per il potere a Tripoli e le incertezze di una Libia al bivio

Lotta di potere senza quartiere. Quel massacro dentro la chiesa

18 settembre, sciopero generale in Francia! Si tratta di un'ulteriore tappa nella mobilitazione contro l'austerità e il macronismo. Come Potere al Popolo supportiamo le lavoratrici e i lavoratori francesi in lotta! #bloquonstout #macrondestitution - X Vai su X

Il 274 circa, 27 febbraio, nasceva a Naissus, città nella provincia della Mesia Prima (nella moderna Serbia), Flavius Valerius Costantinus. Figlio di Costanzo Cloro e della concubina Elena. Il destino porterà Costantino al potere, in una lunga lotta che comincer Vai su Facebook

Iran, il regime degli Ayatollah potrebbe cadere? Khamenei nel mirino (e perché Trump vuole salvarlo) e l'erede dello Scià pronto a tornare; La lotta tra Io e potere secondo don Giussani.

Il blitz fallito, l’impegno nella lotta per la casa: così agiva il poliziotto infiltrato in Potere al popolo - Quali erano le attenzioni del poliziotto presunto infiltrato in Potere al popolo: dal collettivo universitario, alla presenza costante sul tema del diritto alla casa. Lo riporta fanpage.it

La lotta per la casa nell’hotel Quattrostelle - La lotta per la casa in Italia è parte del più ampio movimento di emancipazione politica delle classi popolari che ha attraversato l’intera storia repubblicana. Riporta ilmanifesto.it