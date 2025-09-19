La lotta contro il bullismo Ragazze sos sicurezza in classe | Istituti superiori più a rischio
I ragazzi percepiscono la scuola come un luogo più sicuro rispetto agli spazi pubblici, mentre le ragazze tendono a sentirsi meno protette. Le scuole secondarie di I grado sono considerate più sicure, la situazione si inverte nelle scuole del ciclo successivo. E’ questo il quadro che emerge dai questionari distribuiti agli studenti lo scorso anno scolastico. La ricerca è stata illustrata da una docente dell’Università di Ferrara durante l’incontro in prefettura sulla prevenzione e lotta ai fenomeni del bullismo e devianza giovanile. Il gruppo tecnico di lavoro si è svolto ieri mattina, a palazzo Giulio d’Este. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lotta - bullismo
Lotta al bullismo e più religione. Anche la scuola ha cambiato volto
Lotta al bullismo, il Metodo Globale di Autodifesa (MGA) della Fijilkam all'Edu Camp del Lido dell’Esercito
Chi è Camilla Mancini, la figlia di Roberto Mancini: dalla lotta al bullismo al cast di Forum
PRESENTAZIONE PROGETTO “SHIELD – SISTEMA HACKING INTELLIGENZA PER L’EDUCAZIONE E LA LOTTA DIVERSIFICATA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO” A POTENZA - facebook.com Vai su Facebook
PRESENTAZIONE PROGETTO “SHIELD – SISTEMA HACKING INTELLIGENZA PER L’EDUCAZIONE E LA LOTTA DIVERSIFICATA AL BULLISMO E CYBERBULLISMO” A POTENZA - X Vai su X
La lotta contro il bullismo. Ragazze, sos sicurezza in classe: Istituti superiori più a rischio; Giornata contro bullismo e cyberbullismo, Valditara: Scuola impegnata a promuovere cultura rispetto; Giovane bullizzato a Catanzaro, Teresa Manes: Francesco un esempio difronte la stupidità umana.
La lotta contro il bullismo. Ragazze, sos sicurezza in classe: "Istituti superiori più a rischio" - Vertice in prefettura per contrastare il fenomeno, presentata una ricerca dell’università "Le studentesse esprimono comunque un apprezzamento per gli interventi realizzati". Riporta msn.com
Bullismo e Cyberbullismo: Come Affrontare Insieme un Fenomeno Crescente - Un percorso attraverso le esperienze di bullismo e la ricerca di una speranza per un cambiamento culturale significativo. Come scrive notizie.it