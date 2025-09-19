La lotta contro il bullismo Ragazze sos sicurezza in classe | Istituti superiori più a rischio

I ragazzi percepiscono la scuola come un luogo più sicuro rispetto agli spazi pubblici, mentre le ragazze tendono a sentirsi meno protette. Le scuole secondarie di I grado sono considerate più sicure, la situazione si inverte nelle scuole del ciclo successivo. E’ questo il quadro che emerge dai questionari distribuiti agli studenti lo scorso anno scolastico. La ricerca è stata illustrata da una docente dell’Università di Ferrara durante l’incontro in prefettura sulla prevenzione e lotta ai fenomeni del bullismo e devianza giovanile. Il gruppo tecnico di lavoro si è svolto ieri mattina, a palazzo Giulio d’Este. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

