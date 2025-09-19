La Lituania sotto attacco i servizi di corriere e la minaccia convolge anche l’Europa

La Lituania è sotto attacco e la minaccia sembra venire dalla Russia, ma coinvolge tutta l’Europa. Non sono solo pacchi, ma segnali di guerra ibrida. Le autorità lituane hanno incriminato quindici persone per una presunta operazione sostenuta da Mosca, accusata di aver orchestrato una serie di attacchi incendiari in Europa attraverso i servizi di corriere. Dentro i pacchi, nascosti in cuscini da massaggio e tubetti di cosmetici, non c’erano beni di consumo ma ordigni artigianali caricati con termite, una sostanza capace di ridurre un magazzino in cenere. Gli episodi non sono rimasti ipotesi: nel luglio 2024 alcuni di questi pacchi sono realmente esplosi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

