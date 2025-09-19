La lezione di Maresca ai calciatori | Mio padre a 75 anni fa il pescatore la sua è una vita dura

L'allenatore del Chelsea ha parlato dei calciatori che sono fuori squadra, inclusi Sterling e Disasi, che non giocano ma vivono nella bambagia. Maresca ha dato loro una lezione parlando del padre: "A 75 anni fa ancora il pescatore, lavora dalle 2 del mattino alle 10. Questa è una vita dura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Enzo Maresca, allenatore italiano campione del mondo che ha dato una lezione a Luis Enrique

La lezione di calcio di Enzo Maresca a Luis Enrique: il tecnico italiano che ha fatto risorgere il Chelsea e mandato in tilt il Psg

