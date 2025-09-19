La Lega contro centri per migranti e giovani discriminati Tosoni Pd | La destra a Milano? Ormai quella di Trump

Fanpage.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista di Fanpage.it a Natascia Tosoni, consigliera Pd del Comune di Milano. "Emendamenti contro migranti, giovani discriminati e integrazione. La destra di Milano vuole cancellare completamente i diritti delle persone in città". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lega - centri

La Lega contro centri per migranti e giovani discriminati, Tosoni (Pd): La destra a Milano? Ormai quella di Trump; La Lega usa immagini create con l’intelligenza artificiale contro i migranti; Il tribunale non convalida il trattenimento dei migranti. Torneranno in Italia.

lega contro centri migrantiLa Lega contro centri per migranti e giovani discriminati, Tosoni (Pd): “La destra a Milano? Ormai quella di Trump” - Anche a Milano", punta così il dito la consigliera del Partito Democratico Natascia Tosoni. Riporta fanpage.it

lega contro centri migrantiIl centro di accoglienza per migranti di Casalotti non aprirà: esulta la destra ma anche il Pd - "Dopo aver raccolto le istanze dei residenti, preoccupati per la vicinanza alla scuola e all'altro Centro di accoglienza già attivo e che ospita ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Contro Centri Migranti