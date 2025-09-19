La Lega a Pontida fra identità territoriale e sovranismo L’ombra di Vannacci sulla storica kermesse
Pontida (Bergamo), 19 settembre 2025 – In cerca di una identità. Tra certezze e azzardi. Matteo Salvini lo ha detto ai microfoni del podcast ‘Un altro pianeta'’: l'edizione 2025 del raduno della Lega a Pontida sarà ''inevitabilmente diversa da tutte le altre''. ''Quello - ha aggiunto - che stiamo vivendo non è normale, a proposito di cose da 'Un altro pianeta'. Non stiamo vivendo tempi normali e mi riferisco all'assassinio a sangue freddo di Charlie Kirk e soprattutto a ciò che è venuto dopo che ci ha spinto a cambiare il programma". Nel segno, allora, di una denuncia del clima di violenza e odio, con il discorso conclusivo di Salvini incentrato sulla libertà di parola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lega - pontida
Lega, il manifesto di Pontida 2025: una clamorosa somiglianza
La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini
Vannacci e la Lega, tensioni interne verso Pontida: il nodo della leadership
? -3 GIORNI A #PONTIDA25! Trova il tuo pullman su legaonline.it/pontida Vai su Facebook
La Lega a Pontida tra tradizione e new entry. Ecco gli altri temi della puntata. #18settembre - X Vai su X
La delegazione Lega Abruzzo pronta a partecipare al raduno nazionale di Pontida con focus su libertà e valori - La lega abruzzese partecipa numerosa al raduno di pontida per riaffermare libertà, coraggio e valori cristiani, consolidando il ruolo politico e amministrativo della regione nel contesto nazionale. Si legge su gaeta.it
Lega, Picone: delegazione irpina a Pontida per portare voce del territorio - “Una delegazione irpina della Lega parteciperà al tradizionale appuntamento della Festa nazionale di Pontida, in provincia di Bergamo, previsto per domenica 21 settembre, per portare la voce della com ... irpinianews.it scrive