La Lega a Pontida fra identità territoriale e sovranismo L’ombra di Vannacci sulla storica kermesse

Pontida (Bergamo), 19 settembre 2025 – In cerca di una identità. Tra certezze e azzardi. Matteo Salvini lo ha detto ai microfoni del podcast ‘Un altro pianeta'’: l'edizione 2025 del raduno della Lega a Pontida sarà ''inevitabilmente diversa da tutte le altre''. ''Quello - ha aggiunto - che stiamo vivendo non è normale, a proposito di cose da 'Un altro pianeta'. Non stiamo vivendo tempi normali e mi riferisco all'assassinio a sangue freddo di Charlie Kirk e soprattutto a ciò che è venuto dopo che ci ha spinto a cambiare il programma". Nel segno, allora, di una denuncia del clima di violenza e odio, con il discorso conclusivo di Salvini incentrato sulla libertà di parola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

