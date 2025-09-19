La leadership quotidiana | il nuovo libro di Gigi De Palo

Come essere leader nella vita di tutti i giorni. Il manuale di Gigi De Palo è una guida concreta per genitori, insegnanti e professionisti. “La leadership per tutti”: Gigi De Palo torna in libreria con un manuale su come essere leader nella vita quotidiana. Disponibile da giovedì 18 settembre, il libro affronta il tema della leadership in modo accessibile e concreto: uno strumento utile per manager, insegnanti, professionisti e genitori. «Non sono nato leader. E neanche tu, probabilmente. Ma forse è arrivato il momento di diventarlo». Inizia così il libro del giornalista e scrittore Gigi De Palo La leadership per tutti (Edizioni San Paolo). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

