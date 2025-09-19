La guerra al vecchio Seregno Niente ritiro delle querele | dirigente e atleti a processo
Non è stato raggiunto alcun accordo per ritirare le querele ed evitare il primo processo al Tribunale di Monza sulla stagione nera del 2021 del Seregno Calcio, che ha portato a una sequenza incrociata di denunce prima tra alcuni giocatori e il direttore generale Ninni Corda e poi tra questi e il presidente Davide Erba, che successivamente aveva venduto la squadra arrivata in Serie C. Hanno deciso di affrontare il dibattimento, che inizierà a gennaio, Ninni Corda e i calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile, imputati a vario titolo di minacce e percosse perché accusati di avere posto in essere condotte antisportive e minatorie negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: guerra - vecchio
Nei segreti di Firenze, si nascondono episodi che hanno plasmato la storia della città e dell’Italia. Come l’omicidio di Buondelmonte de’ Buondelmonti nel 1216, un evento cruciale avvenuto sul Ponte Vecchio che segnò l’inizio di una lunga guerra tra Guelfi e - facebook.com Vai su Facebook
La guerra al vecchio Seregno. Niente ritiro delle querele: dirigente e atleti a processo; Seregno, elezioni: guerra apertatra Amare Seregno e Pdl.
Denunce incrociate, botte e minacce: la guerra negli spogliatoi del vecchio Seregno Calcio finisce in aula - È arrivata oggi, giovedì 8 maggio, al Tribunale di Monza con il primo processo la stagione nera del Seregno Calcio che nel 2021 ha portato a una sequenza ... Riporta ilgiorno.it