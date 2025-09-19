La guerra al vecchio Seregno Niente ritiro delle querele | dirigente e atleti a processo

Non è stato raggiunto alcun accordo per ritirare le querele ed evitare il primo processo al Tribunale di Monza sulla stagione nera del 2021 del Seregno Calcio, che ha portato a una sequenza incrociata di denunce prima tra alcuni giocatori e il direttore generale Ninni Corda e poi tra questi e il presidente Davide Erba, che successivamente aveva venduto la squadra arrivata in Serie C. Hanno deciso di affrontare il dibattimento, che inizierà a gennaio, Ninni Corda e i calciatori Cristian Anelli e Federico Gentile, imputati a vario titolo di minacce e percosse perché accusati di avere posto in essere condotte antisportive e minatorie negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

