Il PalaDesio è una bolgia. I festeggiamenti in campo e sugli spalti dell’Acqua San Bernardo Cantù, in visibilio per la promozione in serie A, rimbombano col cacofonico e fastidioso boato della sconfitta nelle orecchie di giocatori e staff di una Rinascita Rimini che deve arrendersi sul più bello: in finale playoff. Ad appena tre vittorie dallo storico ritorno nell’Olimpo del basket italiano, da cui Rimini manca dal 2001. Si riparte da qui. Dal capo chino di Gerald Robinson, dai denti stretti di Pierpaolo Marini e dagli applausi di coach Dell’Agnello verso i tifosi riminesi arrivati in massa fino al PalaDesio per credere nella rimonta disperata in finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La grinta di Dell'Agnello: c'è la sconfitta con Cantù ancora da cancellare