La grinta di Dell’Agnello | c’è la sconfitta con Cantù ancora da cancellare
Il PalaDesio è una bolgia. I festeggiamenti in campo e sugli spalti dell’Acqua San Bernardo Cantù, in visibilio per la promozione in serie A, rimbombano col cacofonico e fastidioso boato della sconfitta nelle orecchie di giocatori e staff di una Rinascita Rimini che deve arrendersi sul più bello: in finale playoff. Ad appena tre vittorie dallo storico ritorno nell’Olimpo del basket italiano, da cui Rimini manca dal 2001. Si riparte da qui. Dal capo chino di Gerald Robinson, dai denti stretti di Pierpaolo Marini e dagli applausi di coach Dell’Agnello verso i tifosi riminesi arrivati in massa fino al PalaDesio per credere nella rimonta disperata in finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: grinta - agnello
Seconda giornata di All In Cup agli archivi! Protagonisti i villafranchesi del PSG e i leoniceni di Leobasket Lonigo. L’Under 17 sorride al PSG, che porta a casa i due punti e torna a muovere la classifica. Lonigo risponde con grinta, vincendo sia nell’Und - facebook.com Vai su Facebook
"Qualche errore di troppo. Ma la Pianese ha grinta" - Esordio sfortunato per la Pianese, che saluta la Coppa Italia di serie C dopo la sconfitta rimediata a Giugliano (4- Segnala lanazione.it