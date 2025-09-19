La Global Sumud Flotilla salpa da Portopalo | 42 barche in viaggio verso Gaza

La dichiarazione della portavoce. « Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più ». Con queste parole, Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, ha annunciato la partenza ufficiale dell'iniziativa solidale. La missione umanitaria. Dalla rada di Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa, sono partite 42 imbarcazioni dirette a Gaza con l'obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. A queste si aggiungono altre sei barche salpate dalla Grecia, coordinate all'interno della stessa operazione internazionale. L'articolo proviene da Dayitalianews.

