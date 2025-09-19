La Global Sumud Flotilla è ripartita | rotta su Gaza Navigazione in flotta contatti via radio – Il racconto dalla barca Otaria
dall’inviato a bordo della barca Otaria La Global Sumud flotilla è ripartita tra le 12 e le 13 da Porto Palo di Capo Passero, l’estremità sud-est della Sicilia. Sono una quarantina tra le 16 barche partite dall’ Italia e quelle arrivate qui dalla Spagna e dalla Tunisia. Otaria, la barca a vela di 12 metri che ospita anche il Fatto, è stata tra le ultime a salpare. C’è ancora vento forte da nord est, andiamo a vela di bolina, c’è un paio di metri d’onda, ma il vento dovrebbe diminuire tra stasera e domani. Si naviga in flotta, abbastanza distanziati, tutti in contatto via radio. È stato tutto definito dai comandanti nelle riunioni dei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: global - sumud
Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”
L’annuncio di Greta Thunberg: Stiamo per partire per Gaza per Global Sumud Flotilla – Il video
I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto
Global Sumud Flotilla s'è fatta flotta ed è partita. Le parole della portavoce italiana Maria Elena Delia. - X Vai su X
Un dossier della Global Sumud Flotilla denuncia gli attacchi incendiari con droni israeliani contro imbarcazioni civili pacifiche in Tunisia: «Atti terroristici». In entrambi i casi, testimoni hanno udito e visto i velivoli a pilotaggio remoto. Secondo il documento, tutto Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla, 18 barche dall'Italia in partenza per Gaza con 160 persone a bordo; Fame a Gaza, Global Sumud Flotilla salpa per la Striscia con aiuti umanitari; Global Sumud Flotilla, a Siracusa il saluto alle imbarcazioni italiane.
La Global Sumud Flotilla è partita da Portopalo: 42 imbarcazioni dirette a Gaza - La conferma è arrivata da Maria Elena Delia, portavoce della flotta, che ha ufficializzato dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare ... Secondo tg24.sky.it
La Global Sumud Flotilla sta documentando ogni fase della missione verso Gaza - Il sistema di monitoraggio sviluppato con Forensic Architecture trasmette in modo costante la posizione della flotta. Da wired.it