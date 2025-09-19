' La Giustizia non esiste' il romanzo deI figlio del sindacalista ucciso dai Casalesi

Dopo il successo del precedente volume “Dal dolore l’impegno sociale”, Gennaro Del Prete torna in libreria con un nuovo libro dal titolo provocatorio ‘La giustizia non esiste’, che intreccia memoria personale, riflessione sociale e un forte richiamo all’etica civile. Quest’opera nasce dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: giustizia - esiste

Non esiste democrazia se manca giustizia sociale

“Non esiste giustizia per le vittime dei bombardamenti del ‘43 finché altre vite saranno ancora straziate dalle bombe”

Giustizia. La Salandra (FdI), non esiste scontro tra destra e giudici, Falcone e Borsellino le nostre guide https://lavocedelpatriota.it/giustizia-la-salandra-fdi-non-esiste-scontro-tra-destra-e-giudici-falcone-e-borsellino-le-nostre-guide/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Esiste una misura alternativa alla detenzione che garantisca un percorso di giustizia? " , `" è l'evento itinerante che si terrà per le strade della città di Pisa che accoglie - facebook.com Vai su Facebook

Con la giustizia in testa: Simonetta Agnello Hornby presenta il suo nuovo libro lunedì 19 maggio, a Palermo; Riecco Madhat: per l’amore e per la giustizia; Più forte della seta di Shi Naseer: la forza di una donna nella Cina del figlio unico.

Bolsonaro e il figlio incriminati per ostruzione della giustizia - La Polizia federale brasiliana ha incriminato l'ex presidente Jair Bolsonaro e suo figlio, il deputato Eduardo Bolsonaro, per tentativo di ostruzione della giustizia nel processo che indaga sul ... Come scrive ansa.it

Perché il Grande Romanzo americano in realtà non esiste affatto - Il grande romanzo americano non esiste, non nel modo in cui il mondo della letteratura ne decreta l’attesa di volta in volta. Scrive esquire.com