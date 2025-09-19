Cinque anni fa, quando Maurizio Martina correva per la segreteria del Pd, nel suo programma c’era scritto nero su bianco: “Il tema della separazione delle carriere appare ineludibile per garantire un giudice terzo e imparziale”. A sottoscrivere quella mozione non furono esponenti di destra, ma una lunga lista di dirigenti democratici che oggi siedono ancora in Parlamento: Alessandro Alfieri, Mauro Berruto, Graziano Delrio, Vincenzo De Luca, Andrea De Maria, Lorenzo Guerini, Simona Malpezzi, Matteo Mauri, Matteo Orfini, Valeria Valente, Dario Parrini, Francesco Verducci e Debora Serracchiani, che non è un nome qualsiasi: oggi è la responsabile giustizia della segreteria del Pd. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La giravolta di Serrachiani & Co. Quando il Pd chiedeva la separazione delle carriere