La Galleria Estense nel tempo al via la mostra che ne ripercorre gli allestimenti

Modenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Gallerie Estensi organizzano dal 19 settembre 2025 al 1 febbraio 2026 la rassegna Vedere e rivedere. La storia della Galleria Estense attraverso i suoi allestimenti.L’esposizione si inaugura nell’ambito della venticinquesima edizione del Festival della filosofia 2025, ed è incentrata sul tema. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

galleria - estense

