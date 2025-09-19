La Francescana Ciclostorica Bici d’epoca e abiti vintage

Biciclette d’epoca, abiti vintage: da oggi a domenica torna a Foligno l’undicesima edizione de La Francescana Ciclostorica dell’Umbria, affiancata dal Carousel Vintage Festival. Non è una competizione, ma un raduno annuale, con partenza da Foligno con bici storiche. Centinaia di ciclisti da tutta Italia, in sella a biciclette storiche e vestiti con abiti d’epoca, percorreranno gli itinerari di 35, 50 e 80 km, che attraversano la Valle Umbra toccando borghi e piazze medievali, filari di viti e oliveti secolari. Bevagna, Montefalco, Spello e Cannara saranno tappe di soste conviviali, con ristori ospitati in piazze e cantine storiche tra musica dal vivo, vino, olio e prodotti tipici del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

