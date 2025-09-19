La forza di una donna settimana tipo aggiornata | gli appuntamenti fissi e gli eventuali slittamenti

Dal 22 settembre La forza di una donna si assesta nel pomeriggio di Canale 5: dal lunedì al venerdì inizia alle 16:10 e accompagna il pubblico fino all’ingresso di Dentro la notizia alle 17:00. L’obiettivo è un palinsesto più stabile, con uno slot chiaro e memorizzabile, riducendo gli slittamenti dell’ultima ora. Per il weekend è prevista una finestra dedicata tra 14:30 e 16:30, pensata come corridoio di raccordo con i programmi del pomeriggio e per consentire un recupero più ampio delle trame senza comprimere la durata reale della puntata. Gli slittamenti possibili riguardano micro-anticipi o posticipi di qualche minuto quando l’informazione si allunga o quando il traino dei programmi precedenti richiede aggiustamenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it