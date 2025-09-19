La forza di una donna perché Mediaset la sposta | la logica dietro alla nuova programmazione

Dal 22 settembre La forza di una donna slitta alle 16:10 su Canale 5 e fa da ponte verso Dentro la notizia delle 17:00. Nel daytime del sabato è previsto un blocco più lungo tra 14:30 e 16:30, mentre la domenica resta fuori per evitare sovrapposizioni e slittamenti dell’ultima ora. L’obiettivo è un palinsesto più stabile, con uno slot chiaro e facilmente memorizzabile. La rimodulazione nasce anche da ciò che avviene prima: Forbidden Fruit resta dopo Beautiful attorno alle 14:10, ma da lunedì 22 settembre accorcia la finestra a circa mezz’ora (14:15–14:45), liberando spazio e rendendo più regolare il passo del pomeriggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it