La forza di una donna anticipazioni dal 22 al 26 settembre | arriva il momento dell’intervento per Bahar Doruk vede il padre in sogno

Superguidatv.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi colpi di scena ci attendono nella tredicesima settimana di programmazione della serie tv turca di Canale 5 La forza di una donna ( Kad?n ). Cosa accadrà nelle puntate in onda dal 22 al 26 settembre? Riflettori puntati su Sirin e Bahar, protagoniste dellintervento di trapianto di midollo osseo che dovrebbe ridare speranza a quest’ultima. Occhio anche a Doruk, che dirà di aver visto il padre in sogno. Scopriamo insieme le trame della prossima settimana. Kadin – La forza di una donna, trame al 26 settembre. Sirin  giunge in ospedale accompagnata da  Sarp  per sottoporsi all’espianto di midollo, mentre Bahar, profondamente commossa, la ringrazia con sincera gratitudine e le lacrime agli occhi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

