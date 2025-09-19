La Fortitudo sfida la Liofilchem Roseto Alvise Sarto | Il PalaMaggetti è sempre un campo ostico

Prima giornata della Serie A2 Old Wild West 2025-2026 che parte con due anticipi in programma sabato 20 settembre, Urania Milano-Rimini e Juvi Cremona-Forlì, domenica 21 altre sei gare tra cui quella tra la neopromossa Liofilchem Roseto e la Fortitudo Flats Service Bologna in cartellone alle 19. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: fortitudo - sfida

Serie A2: le tifoserie esprimono contrarietà verso le ultime disposizioni sull’acquisto dei biglietti. Fortitudo, Fantinelli il trait d’union con il passato. Caja prepara la prima sfida del 19 agosto con Rieti

Supercoppa LNP 2025, la Fortitudo sfida la Dole Rimini a Ravenna: date e formula

Basket, Dole Rimini aspetta la Supercoppa di Ravenna: in semifinale sarà sfida alla Fortitudo Bologna

Il momento è arrivato: ecco il calendario della Regular Season 25/26! La Fortitudo Agrigento è pronta a lottare, partita dopo partita, fino all’ultima sirena. Prima sfida: 21 settembre a Piacenza contro la U.C.C. Casalpusterlengo Esordio in casa: 28 sett Vai su Facebook

Il racconto di gara 3 ? https://fortitudobaseball.it/news/191643422214/san-marino-difende-il-fattore-campo-conquistando-gara-3-questa-sera-la-decisiva-quarta-gara-per-l-unipol-fortitudo… Appuntamento a questa sera con la quarta sfida per portare la ser - X Vai su X

La Fortitudo sfida la Liofilchem Roseto. Alvise Sarto: Il PalaMaggetti è sempre un campo ostico; Evento sportivo al Palamaggetti: Liofilchem Roseto sfida Flats Service Fortitudo; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Tutto sulla 1^ giornata.

La Fortitudo sfida la Liofilchem Roseto. Alvise Sarto: "Il PalaMaggetti è sempre un campo ostico" - Tanti gli ex della partita, a partire dai due coach Finelli e Caja, Vincenzo Guaiana, che ha vinto il campionato di B Nazionale in biancazzurro lo scorso anno, Daniele Cinciarini e Nazzareno Italiano ... Lo riporta bolognatoday.it

Evento sportivo al Palamaggetti: Liofilchem Roseto sfida Flats Service Fortitudo - Presso il Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi si terrà l'evento sportivo LIOFILCHEM ROSETO- Da mentelocale.it