La Fondazione Jannik Sinner celebra il lancio a Milano ' il progetto è finalmente vivo

Milano, 19 set. (Adnkronos) - Jannik Sinner ha lanciato ufficialmente la Fondazione Jannik Sinner con un evento esclusivo a Milano all'Hotel Palazzo Parigi in zona Brera, giovedì sera. Erano presenti il Presidente della Fondazione Alex Vittur, il membro del consiglio direttivo Stefano Domenicali e la Direttrice Christina Tauber, insieme a oltre 100 ospiti invitati per celebrare l'occasione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione include Alex Vittur (Presidente), Stefano Domenicali e Luca Maestri. A presentare la serata David Coulthard, vicecampione mondiale di Formula 1 nel 2001 con la McLaren. 🔗 Leggi su Iltempo.it

