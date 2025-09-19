La Flotilla verso Gaza | tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo di circa 34 imbarcazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita da Barcellona, Tunisi, Genova e dalla Sicilia. Il 19 settembre la Flotilla è salpata da. 🔗 Leggi su Today.it

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza

Tra gli organizzatori della flotilla diretta verso Gaza ci sono personaggi legati ad Hamas che usano l'iniziativa per fare propaganda, sapendo bene che gli israeliani li fermeranno a muso duro in mare. Magari puntano anche a qualcosa di sanguinoso. E molti d

Flotilla in rotta verso Gaza, ma Greta lascia il direttivo: dissensi sulla comunicazione

La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale; Global Flotilla partita da Portopalo, rotta verso Gaza; Global Sumud Flotilla, partite da Augusta le barche per Gaza.

Flotilla partita da Portopalo, rotta verso Gaza (con l'incubo droni): le 42 barche salpate per portare aiuti umanitari - «Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più», ha detto Maria Elena Delia, ...

Che fine ha fatto la Flotilla? Greta Thunberg cambia barca e lascia il direttivo. Gli attivisti ora navigano verso Gaza - La flotta (ri)partita dalla Tunisia sta per ricongiungersi con la delegazione italiana di rada a Porto Palo.