La Flotilla verso Gaza | tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attivisti, giornalisti, avvocati e artisti da 44 Paesi, a bordo di circa 34 imbarcazioni per lo più di piccole e medie dimensioni, hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria partita da Barcellona, Tunisi, Genova e dalla Sicilia. Il 19 settembre la Flotilla è salpata da. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”

Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza

La Global Sumud Flotilla riuscirà a partire verso Gaza dopo gli attacchi? Come seguire la flotta in tempo reale; Global Flotilla partita da Portopalo, rotta verso Gaza; Global Sumud Flotilla, partite da Augusta le barche per Gaza.

flotilla verso gaza tutteFlotilla partita da Portopalo, rotta verso Gaza (con l'incubo droni): le 42 barche salpate per portare aiuti umanitari - «Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più», ha detto Maria Elena Delia, ... Scrive msn.com

flotilla verso gaza tutteChe fine ha fatto la Flotilla? Greta Thunberg cambia barca e lascia il direttivo. Gli attivisti ora navigano verso Gaza - La flotta (ri)partita dalla Tunisia sta per ricongiungersi con la delegazione italiana di rada a Porto Palo. Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Verso Gaza Tutte