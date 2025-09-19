La flotilla è partita da Portopalo per Gaza | Non ci fermeremo più

19 set 2025

"Siamo partiti, stavolta non ci fermiamo più". Così Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, ufficializza dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari, assieme ad altre sei salpate dalla Grecia.Io. 🔗 Leggi su Today.it

È partita da Siracusa verso la Striscia di Gaza un’altra nave della Freedom Flotilla Coalition

Partita ufficialmente l’invasione di Gaza. Da Ue e Italia il solito immobilismo, mentre la Global Sumud Flotilla si prepara a partire

Israele chiude a una tregua temporanea: «Nessuna possibilità». Partita la Global Sumud Flotilla: venti barche per portare aiuti a Gaza

flotilla 232 partita portopaloGlobal Flotilla, partita da Portopalo, rotta verso Gaza - Così Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, ufficializza dalla rada di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, la partenza di 42 barche dirette a Gaza per portare aiuti umanitari ... Da ansa.it

La Flotilla &#232; ferma a Portopalo: "Entro domani si riparte". Quando è previsto l'arrivo a Gaza - Nella tarda serata di ieri è avvenuto il ricongiungimento tra la flotta italiana e quella in arrivo dalla Tunisia. Si legge su today.it

