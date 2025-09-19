La Fiorentina femminile guarda avanti Dopo la Women’s Cup è già tempo di pensare al campionato

Firenze, 19 settembre 2025 – Il successo 2-1 sul Genoa non è bastato alla Fiorentina per avanzare nel nuovo format della Serie A Women's Cup per la differenza reti ora l'attenzione si sposta sulla Serie A che prenderà il via nel weekend del 4 ottobre. La squadra del tecnico Pinones-Arce andrà a Napoli dove allo stadio Piccolo di Cercola affronterà le azzurre. Un debutto non semplice per le gigliate che mancano all’appuntamento con la vittoria in Campania da tanto tempo. La squadra partenopea fa suo da sempre il fattore campo, avendo raccolto in casa la maggior parte dei punti salvezza. Con la primissima davanti ai propri tifosi, le azzurre vorranno dimostrare il loro valore in questo Campionato (che quest’anno si svolge a girone unico con 12 squadre ndr). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Fiorentina femminile guarda avanti. Dopo la Women’s Cup è già tempo di pensare al campionato

