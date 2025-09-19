La festa di Europa Verde a Sacca di Colorno | sabato 20 ci sarà Angelo Bonelli
Sabato 20 settembre, presso la motonautica di Sacca di Colorno, si terrà l’annuale festa di Europa Verde Parma con un ricco programma di iniziative ed incontri. Si comincerà alle ore 15.30 con due visite guidate in battello agli interventi di rinaturalizzazione realizzati lungo il corso del Po e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: festa - europa
LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: FESTA TOTALE! Italia sovrana egemone, leggendaria seconda vittoria di fila in Coppa Europa!
Chi ha alzato al cielo la ex Coppa Europa? Italia in festa, estasi di due capitani: c’è un Campione Olimpico
Ai Giardini Margherita è anche tempo di quarti di finale. Una serata di festa al Playground. Premiate le campionesse d’Europa
FESTA IN BURGO! Dopo gli eventi organizzati in piazza Europa e al parco Giorgella, la Festa di Corsico nei quartieri si sposta al quartiere Burgo! Il parcheggio di via Oberdan si trasformerà in una grandissima area di divertimento, per grandi ma sopratt - facebook.com Vai su Facebook
Europa e Italia consentono a Israele di fare terra bruciata, uccidere, espellere dal loro territorio i palestinesi. Senza sanzioni. Ma dove andranno a rifugiarsi i palestinesi? Ovvio che l'Europa diventerà una delle destinazioni sicure e a quel punto l'Europa dovrà - X Vai su X
La festa di Europa Verde a Sacca di Colorno: sabato 20 ci sarà Angelo Bonelli; Riqualificazione ex Pro Latte, è scontro politico sui percorsi di partecipazione; Cambia il progetto di espansione della Cpc. La moschea non trasloca, più verde all'ex Pro Latte.
La festa di Europa Verde a Sacca di Colorno: sabato 20 ci sarà Angelo Bonelli - Sabato 20 settembre, presso la motonautica di Sacca di Colorno, si terrà l’annuale festa di Europa Verde Parma con un ricco programma di iniziative ed incontri. Scrive parmatoday.it