La festa di Europa Verde a Sacca di Colorno | sabato 20 ci sarà Angelo Bonelli

Parmatoday.it | 19 set 2025

Sabato 20 settembre, presso la motonautica di Sacca di Colorno, si terrà l’annuale festa di Europa Verde Parma con un ricco programma di iniziative ed incontri. Si comincerà alle ore 15.30 con due visite guidate in battello agli interventi di rinaturalizzazione realizzati lungo il corso del Po e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

La festa di Europa Verde a Sacca di Colorno: sabato 20 ci sarà Angelo Bonelli; Riqualificazione ex Pro Latte, è scontro politico sui percorsi di partecipazione; Cambia il progetto di espansione della Cpc. La moschea non trasloca, più verde all'ex Pro Latte.

