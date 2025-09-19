La Ferrari vola a Baku | Hamilton davanti a Leclerc nelle Fp2 le McLaren vanno a muro

Lewis Hamilton primo nelle Fp2 del Gran Premio di Baku. In Azerbaigian la Ferrari vola, uno-due con Leclerc secondo, poi Russell e Antonelli. Problemi per le McLaren. Norris e Piastri a muro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ferrari - vola

Hypersail, la prima barca Ferrari che vola

Onda solare vola nel deserto grazie alla Ferrari e a un team di studenti dell’università

Barone vola a 164 km/h sulla Nave Trieste, settimo record con la Ferrari

BAKU: ULTIMA CHANCE FERRARI? Si vola verso Baku per il 16° Gran Premio stagionale: sarà l'ultima occasione per la Ferrari di centrare almeno una vittoria quest'anno? Qui Leclerc ha ottenuto 4 pole ma non ha mai trionfato. Occhio però anche alla Re Vai su Facebook

Ferrari a Monza col morale sotto i tacchi: Hamilton a muro e con penalità, Leclerc graziato dalla FIA. Intanto Piastri vola, Norris si ferma e Hadjar festeggia. ? Oggi nella nuova puntata di #WarmUp #Podcast #DutchGP #F1 http://youtu.be/zp_5oYlXTOw - X Vai su X

F1 | Sintesi FP2 GP Baku – Ferrari vola e accende le speranze, McLaren più indietro; Prove libere Formula 1 GP d’Azerbaijan a Baku: i risultati e i tempi delle FP1 e delle FP2; LIVE F1, GP Azerbaijan 2025 in DIRETTA: Hamilton precede Leclerc! McLaren in difficoltà a Baku.

La Ferrari vola a Baku: Hamilton davanti a Leclerc nelle Fp2, le McLaren vanno a muro - Lewis Hamilton primo nelle Fp2 del Gran Premio di Baku. Da fanpage.it

F1 | Baku, Libere 2: brilla la Ferrari con Hamilton e Leclerc. Norris sbatte - Hamilton fa il nuovo record della pista a Baku, battendo di pochi millesimi Leclerc. it.motorsport.com scrive