Il Gran Premio di Azerbaigian che si disputa nel week-end sul circuito di Baku è qualcosa di speciale per Charles Leclerc che qui nel 2017 ha conquistato i primi punti mondiali alla guida della Sauber e che nelle ultime quattro occasioni con la Ferrari è sempre partito dalla pole-position. Le sensazioni positive alla vigilia continuano perchè il monegasco ha ottenuto il secondo miglior tempo nelle prove libere, preceduto solo dal suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Una bella giornata insomma per le Ferrari dopo la cocente delusioni di Monza. Le Rosse sono ancora a caccia della prima vittoria in questa stagione e i due piloti di Maranello faranno di tutto perchè questo possa avvenire a Baku, un circuito tabù per Leclerc perchè nonostante la pole position delle ultime quattro edizioni non è mai riuscito a vincere il Gran Premio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La Ferrari a Baku va velocissima Hamilton primo davanti a Leclerc