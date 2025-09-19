La donna forte d’Europa | Giorgia Meloni gli elogi meno attesi arrivano dalla Francia

Thesocialpost.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni conquista ancora una volta la scena internazionale. Il settimanale francese L’Express le dedica la copertina con un titolo eloquente: “ Giorgia Meloni: la donna forte d’Europa “, accompagnato da una domanda provocatoria: “ La Francia deve ispirarsi a lei? “. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo di leadership politica assunto dall’Italia sotto la guida della premier, mentre i transalpini attraversano un momento complesso sul piano interno, con governi che cadono a ripetizione e Macron sempre più all’angolo. Un successo internazionale trasversale. Non è la prima volta che Meloni raccoglie attestati di stima oltre confine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

la donna forte d8217europa giorgia meloni gli elogi meno attesi arrivano dalla francia

© Thesocialpost.it - “La donna forte d’Europa”: Giorgia Meloni, gli elogi meno attesi arrivano dalla Francia

In questa notizia si parla di: donna - forte

Addio a Sol Cittone, era l'ultima livornese deportata ancora in vita. La figlia: "Donna forte e coraggiosa"

Rocìo Munoz Morales in pubblico dopo gli audio di Bova: “La mia esperienza mi ha reso una donna forte”

Uccide il cane lanciandolo dal balcone di casa: «L'ho fatto in uno scatto d?ira, abbaiava troppo forte». Donna rischia fino a 4 anni di carcere

Giorgia Meloni la donna forte d’Europa | anche L’Express invita a ispirarsi all’esempio italiano.

donna forte d8217europa giorgia“Giorgia Meloni è la donna forte d’Europa”: il colpo basso a Macron in una copertina - L'Express dedica la copertina a Giorgia Meloni: l'omaggio alla Premier e il "colpo basso" al presidente Macron. Si legge su newsmondo.it

donna forte d8217europa giorgiaGiorgia Meloni sulla copertina del settimanale L’Express: “La donna forte d’Europa” - Il settimanale francese L'Express dedica la copertina a Giorgia Meloni, con il titolo 'La donna forte d'Europa'. Scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Forte D8217europa Giorgia