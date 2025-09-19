La dipendenza geografica delle materie critiche

di Giuliano Velotto Romano La corsa verso un futuro energetico sostenibile, trainato dalle rinnovabili, sta ridisegnando le dinamiche geopolitiche e industriali a livello mondiale. Secondo il rapporto Geopolitics of the Energy Transition: Critical Materials pubblicato nel 2023 dall’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA), la transizione verso un sistema energetico basato sulle rinnovabili non è solo una questione tecnologica, ma un problema di approvvigionamento. Le riserve geologiche di materie prime critiche — come litio, cobalto, terre rare e nichel — sono abbondanti e diffuse, tuttavia le capacità globali di estrazione e raffinazione sono limitate e geograficamente concentrate in poche regioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it