La Difesa italiana vuole arruolare hacker per essere in grado di attaccare nel dominio digitale | la proposta di legge

Il ddl affiderebbe alla Difesa poteri diretti nel cyberspazio, permettendo operazioni offensive e l’assunzione di hacker per protezione e attacco, con controllo parlamentare e una formazione militare specifica. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - La Difesa italiana vuole “arruolare” hacker per essere in grado di attaccare nel dominio digitale: la proposta di legge

Italia pronta alla guerra digitale: hacker arruolati nelle Forze Armate con il nuovo ddl - Un disegno di legge propone di estendere alla Difesa il potere di operare nel cyberspazio, con discrezionalità sull'assunzione di hacker. Si legge su hwupgrade.it

Cosa c’è nel piano di difesa militare dell’Italia: arruolare più soldati, comprare più droni e missili - Il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il generale Antonio Conserva, ha parlato alla commissione Difesa e ha tracciato le priorità per prossimi ... Secondo fanpage.it