Arezzo, 19 settembre 2025 – Venerdì scorso il Parco nazionale ha ospitato una piccola delegazione di allevatori australiani - accompagnati da Paul Gibb, un funzionario del governo di Camberra - accomunati dall'utilizzo del pastore maremmano abruzzese per la protezione degi animali da reddito. Il motivo della visita è stato appunto quello di approfondire alcune buone pratiche per la difesa delle greggi dagli attacchi. In Australia non è presente il lupo, ma un altro predatore - il dingo - e alcuni allevatori hanno deciso di utilizzare proprio il cane italiano. La comitiva ha visitato due aziende - Casa Righi di Gianluca Sestini e il Casone di Cosimo Boschi - che utilizzano questo presidio di protezione del bestiame. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La difesa delle greggi dai predatori. Allevatori australiani in visita al Parco nazionale delle Foreste casentinesi