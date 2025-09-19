La difesa delle greggi dai predatori Allevatori australiani in visita al Parco nazionale delle Foreste casentinesi
Arezzo, 19 settembre 2025 – Venerdì scorso il Parco nazionale ha ospitato una piccola delegazione di allevatori australiani - accompagnati da Paul Gibb, un funzionario del governo di Camberra - accomunati dall'utilizzo del pastore maremmano abruzzese per la protezione degi animali da reddito. Il motivo della visita è stato appunto quello di approfondire alcune buone pratiche per la difesa delle greggi dagli attacchi. In Australia non è presente il lupo, ma un altro predatore - il dingo - e alcuni allevatori hanno deciso di utilizzare proprio il cane italiano. La comitiva ha visitato due aziende - Casa Righi di Gianluca Sestini e il Casone di Cosimo Boschi - che utilizzano questo presidio di protezione del bestiame. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: difesa - greggi
Droni con fari e altoparlanti, la musica degli AC/DC a tutto volume e… una lite dal film "Storia di un matrimonio": negli USA si sperimenta una difesa non letale per tenere i lupi lontani dalle greggi. Cosa c’è da sapere ? https://bit.ly/spaventare_lupi - facebook.com Vai su Facebook
Ahahahahahaha se la @juventusfc continua a giocare così dovranno aumentare i defibrillatori in campo. Anche oggi errori in difesa però una Juve che non molla mai… #FinoAllaFine !!! E Dusan che quando entra nel secondo tempo è devastante: ha messo pi - X Vai su X
La difesa delle greggi dai predatori. Allevatori australiani in visita al Parco nazionale delle Foreste casentinesi; Un bando da 5 milioni per aiutare gli allevatori a difendersi dai predatori; Predatori e greggi insieme. I pastori anti lupo vanno a scuola.
Allevatori australiani in visita al Parco delle Foreste casentinesi - Il Parco nazionale ha ospitato una piccola delegazione di allevatori australiani - Segnala nove.firenze.it